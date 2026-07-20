பொம்மிடியில் டாஸ்மாக் கடை திறக்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு
பொம்மிடியில் டாஸ்மாக் கடை திறக்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:52 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: பொம்மிடி அடுத்த வடசந்தையூரில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும், புதிய மனமகிழ் மன்ற கடையை திறக்கக் கூடாது என, மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம் பொம்மிடி ஊராட்சி வடசந்தையூர், 4 ரோட்டில் டாஸ்மாக் கடை (2875) உள்ளது. இங்கு வரும் மது பிரியர்கள் குடித்து விட்டு, பாட்டில்களை வீட்டின் முன்புறம் போடுவதும், உடைக்கும் செயல்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர். மேலும் ரகளையில் ஈடுபடுவதால் அப்பகுதி குடியிருப்பு வாசிகள் பாதிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதைய-டுத்து போலீசார் மற்றும் மாவட்ட டாஸ்மாக் அதிகாரிகள் கடந்த, 10ம் தேதியுடன் கடை மூடப்படும் என தெரிவித்தனர். ஆனால் தொடர்ந்து கடை இயங்கியதால் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்-ளனர்.இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
சில நாட்களுக்கு முன் மக்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடு-பட்டதால், கடை அகற்றப்படுவதாக அதிகாரிகள் கூறினர். ஆனால் அகற்றப்படாமல், இந்த கடையை அருகாமையில் உள்ள பொ.துரிஞ்சிப்பட்டி பஸ் நிறுத்தம் பகுதியிலும், இ.பி., அலுவலகம் அருகில் மனமகிழ் மன்றம் எனும் எம்.எல்.டூ., மதுக்-கடை திறக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இந்த கடைகளை திறக்கக் கூடாது. பொம்மிடி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில், எங்கும் மதுக்கடை திறக்கக் கூடாது. அவ்வாறு திறந்தால் போராட்டம் நடத்துவோம்.
இவ்வாறு கூறினர்.
இதையடுத்து, பொம்மிடி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அப்பகுதி மக்-களிடம், அரூர் ஆர்.டி.ஓ., செம்மலை, டி.எஸ்.பி., சதீஷ்குமார், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாசில்தார் பார்வதி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், இரு தினங்களுக்கு முன்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதில் வரும், 22ம் தேதி இரவுக்குள் டாஸ்மாக் கடை அகற்றப்படும் என உத்தரவாதம் அளித்துள்ளனர்.