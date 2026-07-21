டாஸ்மாக் கடை அமைக்க எதிர்ப்பு கலெக்டர் ஆபீசில் கிராம மக்கள் மனு
டாஸ்மாக் கடை அமைக்க எதிர்ப்பு கலெக்டர் ஆபீசில் கிராம மக்கள் மனு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:12 AM
தர்மபுரி; தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாலுகா புங்கம்பள்ளத்தை சேர்ந்த கிராமமக்கள், டாஸ்மாக் கடை திறக்க கூடாது என, நேற்று தர்-மபுரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
அதில் கூறியுள்ளதாவது:புங்கம்பள்ளம் கிராமத்தில், 800 குடும்பத்தினர் விவசாயம் மற்றும் பால் கறவை செய்து அவ-ரவர் நிலத்தில் வசித்து வருகின்றனர். பள்ளி மற்றும் கல்லுாரிக்கு செல்லும் மாணவியர், வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் என அனைவரும் தினமும் சைக்கிள் மற்றும் டூவீலரில் சென்று வருகின்றனர். இந்நிலையில் அரசு டாஸ்மாக் கடை புங்கம்பள்ளத்தில் திறக்க உள்ளதாக தெரிய வருகிறது கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு அரசு அதிகாரிகள் மேற்படி இடத்தை பார்வையிட்டு செல்கின்றனர்.
இங்கு டாஸ்மாக் கடை திறந்தால் பள்ளி, கல்-லுாரி செல்லும் மாணவ, மாணவியருக்கு பிரச்-சினை ஏற்படுவதுடன், இருசக்கர வாகனத்தில் பணிக்கு செல்லும் பெண்கள் பீதியுடன் செல்லும் நிலை ஏற்படும். மேலும், குடிமகன்கள் மது அருந்திவிட்டு ஆங்காங்கே கூட்டம் கூட்டமாக அமர்ந்து மாணவியர் மற்றும் பெண்களை கேலி, கிண்டல் செய்வர். எனவே, புங்கம்பள்ளத்தில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்க கூடாது. இவ்வாறு கூறியுள்ளனர்.