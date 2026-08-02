ஆடிப்பெருக்கு கொண்டாட நீர் திறப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 02:37 AM
கம்பைநல்லுார்: ஆடிப்பெருக்கு விழாவை கொண்டாட கே.ஆர்.பி., அணையிலி-ருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில், ஆடிப்பெருக்கு விழாவின் போது, தென்பெண்ணையாறு ஓடும் இருமத்துார், மஞ்சமேடு, டி.அம்மா-பேட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில், ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஆற்றில் நீராடி வழிபடுவர். இந்நிலையில் கடந்தாண்டு, போதிய மழை இல்லாதது மற்றும் கடும் வறட்சியால் தென்பெண்ணை-யாறு வறண்டு போனது. இதனால், ஆடிப்பெருக்கின் போது, பக்-தர்கள் தென்பெண்ணையாற்றில் நீராட முடியாத நிலை ஏற்பட்-டுள்ளது. இந்நிலையில், ஆடிப்பெருக்கு விழாவை கொண்டாடும் வகையில், கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணையில் இருந்து வினா-டிக்கு, 985 கன அடி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.இதனால், இருமத்துார் மற்றும் கம்பைநல்லுார் அடுத்த கே.ஈச்-சம்பாடியில் தென்பெண்ணையாற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணை நிரம்பி, தென்பெண்ணையாற்றில் தண்ணீர் பெருக்-கெடுத்து ஓடுகிறது.