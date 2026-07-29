குழாய் பதிக்கும் பணியால் 2 ஊராட்சிகளுக்கு குடிநீர் 'கட்'
குழாய் பதிக்கும் பணியால் 2 ஊராட்சிகளுக்கு குடிநீர் 'கட்'
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:31 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி; கடத்துார் அடுத்த புட்டிரெட்டிப்பட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே ரயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியால் ஒகேனக்கல் குடிநீர் செல்லும் குழாய் இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இதை கடத்துார் பி.டி.ஓ., கலைச்செல்வி, உதவி பொறியாளர் சாந்தி, பணி மேற்பார்வையாளர் அன்னபூரணி, ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்ட பொறியாளர் கவியழகன் ஆகியோர் ஆய்வு செய்-தனர்.
பின் பி.டி.ஓ., கலைச்செல்வி கூறியதாவது:தர்மபுரி மாவட்டம், கடத்துார் ஒன்றியம் புட்டி-ரெட்டிப்பட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே ரயில்வே சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி நடக்கி-றது. இதன் வழியாக புட்டிரெட்டிப்பட்டி, தாள-நத்தம் ஊராட்சி பகுதிகளுக்கு ஒகேனக்கல் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. ரயில்வே பணியால், குழாய் சேதமடையாமல் பாதுகாக்கும் வகையில், இடமாற்றம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டு இப்பணி நிறைவு செய்ய கால அவகாசம் தேவை படுகிறது. ஆகவே, புட்டிரெட்டிப்பட்டி, தாளநத்தம் ஊராட்சி பகுதிகளுக்கு, நேற்றும், இன்றும் ஒகேனக்கல் குடிநீர் வழங்குவது, தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படு-கிறது. எனவே, குடிநீரை மக்கள் சிக்கனமாக பயன்-படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.