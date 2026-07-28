/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ 'வீ தி லீடர்ஸ்' ஆலோசனை கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:05 AM
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அரூர்; அரூர் சட்டசபைக்கு உட்பட்ட, 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் ஆலோசனை கூட்டம், அரூரில் நேற்று நடந்தது. கூட்டத்தில், அமைப்பிற்கு பல்வேறு கிராம பஞ்சாயத்துகளில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கை பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது,
சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் நினைவு நாளான்று, அரூர் கச்-சேரிமேட்டில் அவரது உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவதுடன், பொது-மக்களுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்குவது உள்ளிட்ட-வைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.