ஊராட்சி செயலர்களுக்கு வாராந்திர ஆய்வு கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:32 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி; கடத்துார் ஒன்றிய அலுவலகத்தில் பி.டி.ஓ., கலைச்செல்வி தலைமையில், ஊராட்சி செய-லர்களுக்கு வாராந்திர ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.
இதில், ஊராட்சியின் வருவாயை பெருக்கும் வகையில் வீட்டு வரி, குடிநீர் வரி, கடைகளுக்-கான உரிமை கட்டணம் வசூல் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது. 25 ஊராட்சிகளிலும், 3.30 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், குளங்கள் வெட்டவும் மாவட்ட கலெக்டரிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்-பட்டுள்ளது. குளங்களை சிறப்பான முறையில் வெட்டி முடிக்க அறிவுரை வழங்கப்பட்டது. ஒரு வட்டாரத்திற்கு, மூன்று ஏக்கர் பரப்பளவு தேர்ந்தெ-டுக்கப்பட்டு, 25 சதவீதம், குளமாகவும், 75 சதவீதம் உயிர் வேலியுடன் கூடிய கால்நடை தீவனப்பயிர் வளர்க்கவும், இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டன. மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு தொடர்பான விபரம், லஞ்சம் வாங்குவதும், கொடுப்பதும் குற்றம், போன்ற விழிப்புணர்வு அறிவிப்புகளை, ஊராட்சி அலுவலகத்தில் ஒட்டி விளம்பரப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டது. கூட்டத்தில் துணை பி.டி.ஓ.,க்கள் வீரபத்திரன், பாரதி, மெகருனிசா மற்றும் ஊராட்சி செயலர்கள் கலந்து கொண்-டனர்.