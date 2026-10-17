ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு வெண் பூசணி அறுவடை

UPDATED : அக் 17, 2026 05:13 AM
ADDED : அக் 17, 2026 04:33 AM
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி; தர்மபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, கடத்துார் வட்டாரத்தில் உள்ள ரேகடஹள்ளி, தேவராஜ் பாளையம், ஜங்காலஹள்ளி, மோளையானுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், 150 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் வெண் பூசணிக்காய் பயிரிட்டுள்ளனர். வரும், 19ல் ஆயுதபூஜை கொண்டாடப்படுவதையொட்டி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியில் கடந்த, இரண்டு தினங்களாக வெண் பூசணிக்காய் அறுவடை செய்யும் பணியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதுகுறித்து, மோளையானுாரை சேர்ந்த விவசாயி சரவணன் கூறியதாவது:
வரும், 19ல் ஆயுதபூஜை கொண்டாடப்படுகிறது. பூஜையின் போது வெண் பூசணிக்காய் திருஷ்டி கழித்து உடைப்பது வழக்கம். விநாயகர் சதுர்த்தி, ஆயூத பூஜையை எதிர்நோக்கி வெண் பூசணி, 4 ஏக்கரில் பயிர் செய்தேன். விநாயகர் சதுர்த்தியின் போது கிலோ, 20 முதல், 30 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. தற்போது கடந்த, 2 தினங்களாக அறுவடை செய்து வருகிறோம். சென்னைக்கு விற்பனை செய்ய கொண்டு செல்கிறோம். வியாபாரம் நன்றாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். இவ்வாறு கூறினார்.