ஆக்கிரமிப்புகளால் மாணவர்களுக்கு தொல்லை 'தில்'லாக அகற்றுமா நெடுஞ்சாலைத்துறை?
ஆக்கிரமிப்புகளால் மாணவர்களுக்கு தொல்லை 'தில்'லாக அகற்றுமா நெடுஞ்சாலைத்துறை?
ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:23 AM
ஓமலுார்:ஆக்கிரமிப்புகளால் தொடந்து போக்குவரத்து நெரிசல், அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதோடு, மாணவ, மாணவியர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அதனால் பெயரளவுக்கு அகற்றாமல், ஆக்கிரமிப்புகளை, 'தில்'லாக அகற்ற நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சேலம் மாவட்டம் தாரமங்கலம் அருகே பைப்பூர் கிராமம் உள்ளது. குறிப்பாக தாரமங்கலம் - நங்கவள்ளி நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் உள்ள பைப்பூரில், பிரதான சாலையை ஆக்கிரமித்து, பல்வேறு கட்டடங்களை கட்டியுள்ளனர். இதனால் அங்குள்ள பஸ் ஸ்டாப்பில், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ, மாணவியரை ஏற்றிச்செல்ல வாகனங்கள் வரும்போது, போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. அடிக்கடி சிறு, சிறு விபத்துக்களும் நடந்து வருகின்றன.
நெடுஞ்சாலைத்துறையின், 20 அடி சாலையின் இருபுறமும், 4 முதல், 6 மீ., வரை ஆக்கிரமித்து, 80 கடைகள், குடியிருப்பு வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. பள்ளி, கல்லுாரி வாகனங்கள் இலகுவாக செல்லும்படி, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி சாலையை விரிவாக்கம் செய்யக்கோரி, அப்பகுதி மக்கள், நெடுஞ்சாலைத்
துறைக்கு கடிதம் அனுப்பினர்.
அதன்படி, 2025 அக்., 9ல் பெயரளவுக்கு ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டது. இதனால் மீண்டும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து மீண்டும் மக்கள் புகாரால், கடந்த, 9ல் ஆரூர்பட்டி வருவாய்த்துறையினர், ஒலிபெருக்கி மூலம் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றக்கோரி அறிவிப்பு செய்தனர். நெடுஞ்சாலைத்
துறையினரும், ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கினர். அதன்படி சில ஆக்கிரமிப்புகளை, ஆக்கிரமித்தவர்களே அகற்றிக்கொண்டனர். ஆனால் மறுநாள், நிர்வாக காரணத்தால், போலீசார், அவசர நிமித்தமாக வேறு பணிக்கு சென்றுவிட, ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி தடைபட்டது.
இதை சாதகமாக்கிக் கொண்ட ஆக்கிரமிப்பாளர்கள், மீண்டும் ஆக்கிரமித்து கடைகளை அமைத்து வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதில், நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரி
கள் அலட்சியம் காட்டுவதாக, பைப்பூர் மக்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
இதுகுறித்து நெடுஞ்சாலைத்துறை ஓமலுார் கோட்ட உதவி இயக்குனர் கவிதாவிடம் கேட்ட
போது, ''ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற தயாராகவே உள்ளோம். சமீபத்தில் அவசர நிமித்தமாக போலீஸ் துறையினர் சென்றுவிட்டனர். விரைவில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும்,'' என்றார்.