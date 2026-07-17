செல்வசமுத்திரம் புது ஏரி சீரமைக்கப்படுமா?

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:36 AM
அரூர்: தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த கீரைப்பட்டி பஞ்.,க்கு உட்-பட்ட செல்வசமுத்திரத்தில், புது ஏரி உள்ளது. இந்த ஏரி மூலம், சுற்றுவட்டாரப் பகுதியைச் சேர்ந்த நுாற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலம் பாசன வசதி பெற்றது. இந்த ஏரியை ஒட்டி செல்லும் ஓடை மூலம் வெளியேறும் நீரால் விவசாய கிணறு-களின் நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயர்ந்து வந்தது.
கடந்த, 20 ஆண்டுகளுக்கு முன், வள்ளிமதுரை வரட்டாறு தடுப்பணை கட்டும் பணிக்காக, செல்வசமுத்திரம் புது ஏரியில் இருந்து மண் எடுக்கப்பட்டது. அப்போது ஏரியின் ஓடைப்புறம் பள்ளமாகி சேதமடைந்தது. இதனால் மழைக்காலத்திலும், தடுப்-பணையில் இருந்து உபரி நீர் வரும் போதும், ஏரியில் தேங்கும் தண்ணீர் முழுவதும் ஓடை வழியாக வெளியேறி அருகில் உள்ள ஆற்றில் வீணாக கலக்கிறது.
மேலும், ஏரியின் மேற்குபுற கரை மேடாக இருப்பதால் அந்த பகுதிக்கு தண்ணீர் செல்லவில்லை. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள விவசாய கிணறுகள் வறண்டுள்ளன. இதை தவிர்க்க ஏரியின் மேற்குபுறத்தில் உள்ள மேடான பகுதியை சமப்படுத்-தவும், வடக்குபுற கரையை அகலப்படுத்தி, உயர்த்தி கட்டக்-கோரி, முதல்வரின் தனிப்பிரிவு, கலெக்டர், எம்.எல்.ஏ., உள்-ளிட்ட பலரிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்தனர்.