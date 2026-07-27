/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ விபத்தில் பெண் பலி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:10 AM
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தர்மபுரி: ஓசூர் - சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பட்டர்பிளை மேம்-பாலம் அதியமான் அவுன்யூ அருகில், ரோட்டின் சென்டர் மீடியன் அருகில், நேற்று முன்தினம் அதிகாலை, 1:00 மணிக்கு, 45 வயது-டைய பெண் ஒருவர் நடந்து சென்றார்.
அப்போது, பின்னால் ஓசூர் பக்கமிருந்து சேலம் நோக்கி வந்த பதிவெண் மற்றும் அடை-யாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில், படுகாயமடைந்த அப்பெண் சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். அவர் யார், எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என தெரியவில்லை. இது குறித்து ஏ.ரெட்டிஅள்ளி வி.ஏ.ஓ., ராமச்சந்திரன், 40, அளித்த புகார் படி, தர்மபுரி டவுன் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.