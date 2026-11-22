/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ கிணற்றில் தவறி விழுந்த பெண் உயிருடன் மீட்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 06:44 AM
ADDED : நவ 21, 2026 05:00 AM
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அரூர்; தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் அடுத்த சோரியம்பட்டியை சேர்ந்தவர் சென்னம்மாள், 42, இவர் நேற்று மதியம், 3:30 மணிக்கு தோட்டத்தில் உள்ள கிணறு அருகே சென்றபோது, தவறி விழுந்தார்.
தண்ணீரில் தத்தளித்த அவர், கிணற்றில் இருந்த பைப்பை பிடித்துக் கொண்டு இருந்துள்ளார். தகவலின்படி, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த, அரூர் தீயணைப்பு வீரர்கள் ஒரு மணி நேரம் போராடி, கிணற்றில் இருந்து சென்னம்மாளை காயமின்றி உயிருடன் மீட்டனர்.