ரூ.2.88 கோடி மோசடி செய்தவரை கைது செய்ய போலீஸ் ஸ்டேஷனை மகளிர் குழுவினர் முற்றுகை
ரூ.2.88 கோடி மோசடி செய்தவரை கைது செய்ய போலீஸ் ஸ்டேஷனை மகளிர் குழுவினர் முற்றுகை
ADDED : ஜூலை 26, 2026 02:30 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி மாவட்டம், சாமிசெட்டிப்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்-டார கிராமங்களை சேர்ந்த, 50க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், நேற்று காலை, 11:30 மணிக்கு தொப்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்-தனர். அங்கு, தங்களிடம், 2.88 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்து, குடும்பத்துடன் தலைமறைவாக உள்ள மகளிர் சுய உதவிக்குழு தலைவியை கைது செய்யக்கோரி முற்றுகையிட்டனர்.
இது குறித்து, பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் கூறியதாவது:சாமிசெட்டிப்பட்டி, கமலநத்தம், தாசன்கொட்டாய், பங்குநத்-தம்கொட்டாய், போலம்பட்டி ஆகிய கிராமங்களை சேர்ந்த, 320 பெண்களை உறுப்பினர்களாக கொண்டு, 16 மகளிர் சுயஉதவி குழுக்கள் உள்ளன. இவற்றிற்கு சாமிசெட்டிப்பட்டியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், தலைவியாக இருந்து சங்கத்தை நடத்தி வந்தார். அவர், சங்க உறுப்பினர்களுக்கு தெரியாமல் அவர்கள் பெயரை பயன்படுத்தி வங்கியில், 2.88 கோடி ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளார். தற்போது, அவர் குடும்பத்துடன் தலைமறைவாகி விட்டார். இத-னிடையே வங்கி நிர்வாகம், 320 சங்க உறுப்பினர்களின் வங்கி கணக்குகளை முடக்கியதுடன், அவர்கள் வாங்காத கடனுக்கு, பணம் செலுத்த, நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளனர். இதனால், பாதிக்-கப்பட்ட பெண்கள், வங்கி மூலம் பணப்பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாமலும், ஏற்கனவே வங்கியில், தங்க நகையை வைத்து, கடன் பெற்றுள்ள நிலையில், அவற்றை மீட்க முடியாமலும் தவிக்-கின்றனர். மோசடி செய்த பெண்ணை கைது செய்யக்கோரியும், முடக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கை மீண்டும் செயல்படுத்த வலியுறுத்-தியும், மாவட்ட கலெக்டர், எஸ்.பி., மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட வங்-கியில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. எனவே, முற்று-கையில் ஈடுபட்டுள்ளோம்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.
அவர்களிடம் போலீசார், சம்மந்தப்பட்ட பெண் மீது, 2 நாட்-களில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து, 12:30 மணிக்கு முற்றுகையில் ஈடுபட்ட பெண்கள் கலைந்து சென்-றனர்.