நிலத்துக்கு நீர் பாய்ச்சும் தகராறு சித்தியை கொன்ற தொழிலாளி
நிலத்துக்கு நீர் பாய்ச்சும் தகராறு சித்தியை கொன்ற தொழிலாளி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:26 AM
பாலக்கோடு: பாலக்கோடு அருகே, விவசாய நிலத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதில் ஏற்பட்ட
தகராறில், சித்தியை சுத்தியால் அடித்து கொலை செய்த தொழி-லாளி தப்பி ஓடினார்.
தர்மபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே உள்ள பொப்பிடி கிரா-மத்தை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி வெங்கடேசன், 45; இவரது மனைவி தனலட்சுமி, 40; தம்பதிக்கு இரண்டு மகன்கள். வெங்கடேசனும், தனலட்சுமியும், 2 ஏக்கர் நிலத்தில்
விவசாயம் செய்து வந்தனர்.
வெங்கடேசனின் சகோதரர் மாரிமுத்துவின் மகன் செந்தில் அரசு, 28. சென்ட்ரிங் கூலிவேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கும் வெங்கடேசனுக்கும் விவசாய கிணற்றில் தண்ணீர் பாய்ச்சுவது தொடர்பாக அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டது. நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு நிலத்திற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவது தொடர்பாக, தனலட்சு-மியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுட்பட்ட செந்தில்அரசு, ஆத்திரத்தில் இரும்பு சுத்தியலால், அவரது தலையில் தாக்கினார். ரத்த வெள்ளத்தில் கீழே விழுந்த தனலட்சுமியை அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு, பாலக்கோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்-றனர். பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் இறந்து விட்டதாக தெரி-வித்தனர். மாரண்டஹள்ளி போலீசார், தலைமறைவான செந்தில் அரசை தேடி வருகின்றனர்.