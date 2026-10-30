உலக பக்கவாத தினம் விழிப்புணர்வு பேரணி

UPDATED : அக் 30, 2026 04:32 AM
ADDED : அக் 30, 2026 01:52 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவ
மனையின், அவசர மருத்துவத் துறை சார்பில், பொது மருத்துவம், நரம்பியல் மற்றும் நரம்பியல் அறுவைச் சிகிச்சை துறைகளுடன் இணைந்து, உலக பக்கவாத தினத்தை முன்னிட்டு, நேற்று பக்கவாதம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவக்கல்லுாரி மாணவர்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியை கல்லுாரி முதல்வர் மனோகர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்து, பக்கவாதம் குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரத்தை பொதுமக்களுக்கு வழங்கினார். இதில், பக்கவாதத்தை விரைவில் அடையாளம் காணுதல் மற்றும் உடனடி சிகிச்சை பெறுதல் குறித்து விழிப்புணர்வு பதாகைகளை மாணவ, மாணவியர் ஏந்திச் சென்றனர்.
கடுமையான பக்கவாத மேலாண்மையில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய முன்னேற்றங்கள் என்ற தலைப்பில், பொதுமக்களுக்கு பக்கவாதத்தின் அறிகுறிகள், தடுப்பு முறைகள், நவீன சிகிச்சை வாய்ப்புகள், அவசர சிகிச்சையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவசர நரம்பியல் அறுவைச் சிகிச்சை வசதிகள் குறித்து, பொது மருத்துவத் துறையின் இணைப் பேராசிரியர் டாக்டர் சத்யரங்கன், அவசர மருத்துவத் துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் டாக்டர் அருணாசலம் ஆகியோர் பேசினர். மேலும், பக்கவாத அவசர மேலாண்மை, நரம்பியல் தலையீட்டு சிகிச்சைகள், தீவிர சிகிச்சை மேலாண்மை, ரத்தகசிவு பக்கவாத சிகிச்சை, பக்கவாதத்திற்கு பிந்தைய மறுவாழ்வு ஆகிய தலைப்புகளில் நிபுணர்கள் பேசினர்.