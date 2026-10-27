/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/விவசாயியை அரிவாளால் வெட்டிய வாலிபர் கைது
ADDED : அக் 27, 2026 06:30 AM
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சூளகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி அருகே பெப்பாளப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் கோவிந்தராஜ், 45. விவசாயி. இவருக்கும், இவரின் அக்கா மகனான சீனிவாசன், 20, என்பவருக்கும், நிலம் தொடர்பாக பிரச்னை இருந்து வந்தது. அவர்
களுக்கு நேற்று தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில், ஆத்திரமடைந்த சீனிவாசன், அரிவாளால் கோவிந்தராஜை வெட்டினார்.
இதில் படுகாயமடைந்த அவர், கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரது புகார் படி, சீனிவாசனை, சூளகிரி போலீசார் கைது செய்தனர்.