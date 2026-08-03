/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ஏரியில் மூழ்கி வாலிபர் சாவு
ADDED : ஆக 03, 2026 01:50 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி: தர்மபுரி மாவட்டம் கடத்துார் அடுத்த தாதனுார் புதுாரை சேர்ந்-தவர் பழனி. இவரது மகன் விக்னேஷ், 19. மனநலம் பாதிக்கப்-பட்டவர். இவர் கவனிப்பார் யாருமின்றி கடத்துார் பகுதியில் சுற்-றித்திரிந்து பாட்டில் பொறுக்குவதை வழக்கமாக கொண்டி-ருந்தார்.
நேற்று முன்தினம் மாலை தர்மபுரி மெயின் ரோட்டிலுள்ள அரசு மதுபான கடை பின்புறமுள்ள ஏரிப்பகுதிக்கு சென்றார். அங்கு பாட்டில் பொறுக்கியவர், துணியை கழற்றி வைத்து விட்டு ஏரியில் குளிக்க இறங்கியவர் தவறி தண்ணீரில் மூழ்கினார். கடத்துார் போலீசார், நேற்று காலை ஏரியில் இருந்து விக்னேஷின் உடலை மீட்டு விசாரிக்கின்றனர்.