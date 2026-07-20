/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்து வாலிபர் பலி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:54 AM
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அரூர்: அரூர் அடுத்த பையர்நாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் பரசுராமன், 27. இவர் நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:40 மணிக்கு ஹோண்டா ைஷன் பைக்கில், அனுமன்தீர்த்தத்தில் இருந்து வீட்டிற்கு சென்றார்.
அனுமன்தீர்த்தம் - பொய்யப்பட்டி சாலை யில், மத்தி-யம்பட்டி அருகே சென்றபோது நிலைதடுமாறி பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்தார். இதில் படுகாயமடைந்த அவர் சம்பவ இடத்தி-லேயே உயிரிழந்தார். புகார்படி அரூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.