/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ பைக்குகள் மோதி வாலிபர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:17 AM
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அரூர்: அரூர் அடுத்த மாம்பாடியை சேர்ந்தவர் ஆகாஷ், 22, இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, 9:00 மணிக்கு யமாஹா பைக்கில், அரூரில் இருந்து வீட்டிற்கு சென்றார். அரூர் - ஈட்டியம்பட்டி சாலையில், மாவேரிப்பட்டி குப்பை கிடங்கு வளைவில் சென்ற-போது, எதிரே வேப்பம்பட்டியை சேர்ந்த பிரபு, 35, என்பவர் ஓட்டி வந்த டி.வி.எஸ்., ஸ்டார் சிட்டி பைக் மோதியது.
இதில் படுகாயமடைந்த ஆகாஷ், பிரபு இருவரும் தர்மபுரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்-டனர். இதில், செல்லும் வழியில் ஆகாஷ் உயிரிழந்தார். அரூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.