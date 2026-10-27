/உள்ளூர் செய்திகள்/தர்மபுரி/ரயில்வே ஸ்டேஷனில் 'ரீல்ஸ்' எடுத்த இளைஞர்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:39 AM
ADDED : அக் 27, 2026 06:28 AM
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பாப்பிரெட்டிப்பட்டி; சேலம் ரயில்வே கோட்டம், பொம்மிடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வழியாக சென்னை, ஈரோடு, கோவை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதி
களுக்கும், வெளிமாநிலங்களுக்கும் தினமும் ஏராளமான பயணிகள் சென்று வருகின்றனர்.
இத்தகைய பரபரப்பான ரயில்வே ஸ்டேஷன் வளாகத்தில், அங்குள்ள தண்டவாளம், பிளாட்பார்ம், ஸ்டேஷன் வளாகத்தில் இளைஞர் ஒருவர் பயணி
களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில், 'ரீல்ஸ்' எடுத்துள்ளார். அவர், 'மூன்றாம் பிறை' படத்தில், நடிகர் கமல் நடித்த ஒரு காட்சியை, தடையை மீறி, 'ரீல்ஸ்' வீடியோ பதிவு செய்து, அதை சமூக வலைத்
தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளார்.