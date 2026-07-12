திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 200 கேமராக்கள்
திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 200 கேமராக்கள்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:54 PM
திண்டுக்கல், ஜூலை 12
திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் பாதுகாப்புக்காக புதிதாக 200 சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள் பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் தினசரி 4 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் உள், புற நோயாளிகளாக சிகிச்சை பெறுகின்றனர். 30க்கும் மேற்பட்ட பிரசவங்கள் நடக்கிறது. தமிழகத்திலேயே அதிக பிரசவம் நடக்கும் அரசு மருத்துவமனை வரிசையில் திண்டுக்கல்லும் உள்ளது.
மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு தேவையான வசதிகளை பெருக்கவும், பாதுகாப்பை அதிகரிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி சேதமடைந்திருக்கும் சுவர், தரைப்பகுதிகளை சீரமைப்பு செய்து புதிய டைல்ஸ் ஒட்டும் பணிகள் நடக்கிறது. இதுதவிர புதிதாக 200 சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள் பொருத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கல்லுாரி முதல்வர் ஸ்ரீசரவணன் கூறுகையில், ‘மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் ஏற்கெனவே 240 கேமராக்கள் உள்ளது. இவற்றில் பழுதானவை நீக்கப்பட்டு புதிய கேமராக்கள் பொருத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர தாய் சேய் கட்டடம், வராந்தா, மருந்தகம், லேப், அறுவை சிகிச்சை, பார்க்கிங், சீட்டு பதியும் இடம், தற்போது கேமராக்கள் இல்லாத மறைவுப்பகுதிகளில் புதிதாக 200 கேமராக்கள் பொருத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் பகல் -இரவு காட்சிகளை வெளிவாக பார்க்க முடியும். மருத்துவமனையில் குற்றச்சம்பவங்கள் நடப்பதை தடுக்கவும், பாதுகாப்பு காரணத்துக்காகவும் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மருத்துவ மாணவர்களின் வசதிக்காக இங்குள்ள 14 பயிற்சி கூடங்களும் டிஜிட்டலாக வகுப்பறைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளது என்றார்.