ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற கோயில் திருவிழா

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ ஆண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற கோயில் திருவிழா
ADDED : ஜூலை 28, 2026 08:51 PM
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நத்தம், ஜூலை 29-
நத்தம் அருகே நடுவனுார் கருப்பசாமி கோயிலில் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற திருவிழாவில் 50 கிடாய்கள் வெட்டி அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
இக்கோயிலில் ஆடிப்படையல் விழா நேற்று முன்தினம் இரவு நடந்தது. முன்னதாக சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடந்தது. தொடர்ந்து பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடனாக வழங்கிய 50 கிடாய்களை வெட்டி சுவாமிக்கு படையல் போடப்பட்டது. இதையடுத்து கறி குழம்புடன் அன்னதானம் நடந்தது.
இவ்விழாவில் சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமான ஆண்கள் பங்கேற்றனர்.