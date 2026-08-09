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பாலித்தீன் எரிப்பதால் மாசடையும் காற்று

பாலித்தீன் எரிப்பதால் மாசடையும் காற்று

UPDATED : ஆக 09, 2026 11:15 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 11:15 PM ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM

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சின்னாளபட்டி: சின்னாளபட்டி மற்றும் சுற்றியுள்ள ஊராட்சி எல்லை பகுதிகளில் பாலித்தீன் கழிவுகளை எரிப்பதால் காற்று மாசடைகிறது.

சின்னாளபட்டி பேரூராட்சி பகுதிகளில், திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. இதற்காக சுய உதவிக் குழுவினர் மூலம் வீடுகள் தோறும் நேரடியாக குப்பை கழிவுகள் சேகரிக்கப்படுகிறது. அஞ்சுகம் காலனி உரக்கிடங்கில், கழிவு மறுசுழற்சி பணிகள் நடக்கிறது. சின்னாளபட்டி பைபாஸ் ரோடு பகுதியில் கலிக்கம்பட்டி ஊராட்சி எல்லை துவங்குவதால், கழிவுகளை கண்டுகொள்ளவில்லை. பரவலாக மக்காத கழிவு அகற்றலில் தொய்வு புகார் நிலவுகிறது.

கரியன்குளம் ரோடு, டாஸ்மாக் ரோடு பகுதிகளில் அம்பாத்துறை ஊராட்சிகளையும், 4 வழிச்சாலை பைபாஸ் பகுதியில் காந்தி கிராம ஊராட்சி எல்லைப் பகுதிகளிலும் இதே அவல நிலை உள்ளது. இப்பகுதிகளில் பாலிதீன், மருத்துவக் கழிவுகளை குவித்து எரிப்பது தொடர்கிறது. அடர் புகை உருவாவதால், இங்கு வசிப்போர் மட்டுமின்றி வாகனங்களில் செல்வோரும் பாதிப்படைகின்றனர். கண் எரிச்சல், மூச்சுத் திணறல் பிரச்னைகளால் அவதிப்படுகின்றனர். இதனை கட்டுப்படுத்த பேரூராட்சி, ஆத்துார் ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகங்களின் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையை இப்பகுதியினர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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