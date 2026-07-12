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புதிய நோடல் அதிகாரி நியமனம்

புதிய நோடல் அதிகாரி நியமனம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:54 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:54 PM

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திண்டுக்கல், ஜூலை 12

சென்னை எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் தமிழக முதல்வர் விஜய் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆய்வு நடத்தினார். இதையடுத்து மருத்துவமனை தொடர்பான குறைகள், தேவைகள், பிரச்னைகள் தீர்க்க அரசு மருத்துவமனைகளில் புதிதாக நோடல் அதிகாரிகளை  நியமிக்க உத்தரவிட்டார்.

அதன்படி திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் உதவி உறைவிட டாக்டர் செந்தில்குமார் புதிய நோடல்  அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

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