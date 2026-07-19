மருத்துவமனை சுற்றுச்சுவரில் விழிப்புணர்வு வண்ணப்பூச்சு
மருத்துவமனை சுற்றுச்சுவரில் விழிப்புணர்வு வண்ணப்பூச்சு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை சுற்றுச் சுவர் பகுதிகளை சுத்தமாகவும், அழகுறவும் பராமரித்திட வண்ணப் பூச்சுகள் செய்ய மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
திண்டுக்கல்லை குப்பை இல்லா மாநகராட்சியாக மாற்றவும், நகரில் ஏற்படும் மாசுவை கட்டுப்படுத்தி, துாய்மையை பேணவும் மாநகராட்சி கமிஷ்னர் பிரேம்ஆனந்த் உத்தரவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை வடக்கு பகுதி சுற்றுச் சுவரை ஒட்டி குப்பை கொட்டி, திறந்த வெளியில் இயற்கை உபாதைகளை கழிக்கும் இடமாக பயன்படுத்துவதாக புகார் எழுந்தது. ஹோட்டல்கள், டீ கடை கழிவுகள் கொட்டி துர்நாற்றத்தால் சுகாதார சிக்கலை உண்டாக்கும் பகுதியாக இருந்த அந்த இடத்தை உடனடியாக சுத்தம் செய்து அழகுற பராமரிக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு கமிஷனர் உத்தரவிட்டார்.அதன்படி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையின் சுற்றுச் சுவரை ஒட்டிய பகுதிகள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு வண்ணப்பூச்சு செய்யப்பட்டன. விழிப்புணர்வு, திண்டுக்கல் பெருமைகளை பறைசாற்றும் படங்கள் வரையப்பட்டு, சாலையில் ஓரங்களை அழகுபடுத்தவும், சென்ட்ரல் மீடியன்களிலும் அரளிச்செடிகள் நடப்பட்டன. இதில் மேயர் இளமதி, கமிஷனர் பிரேம்ஆனந்த், நகர்நல அலுவலர் முருகானந்த், மருத்துவக் கல்லுாரி டாக்டர்கள், சுகாதார இன்ஸ்பெக்டர் செல்வராணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.