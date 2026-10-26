கே.சின்னத்துரை அண்ட் கோ ஜவுளி, நகைக்கடை திறப்பு விழா
கே.சின்னத்துரை அண்ட் கோ ஜவுளி, நகைக்கடை திறப்பு விழா
UPDATED : அக் 26, 2026 12:30 AM
ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில் ஏரல் கே.சின்னத்துரை அண்ட் கோ ஜவுளி, தங்க நகைக் கடை திறப்பு விழா இன்று (அக்.,25) நடந்தது.
57 ஆண்டுகால பாரம்பரிய ஏரல், திருச்செந்துார், துாத்துக்குடி, சென்னை, திருநெல்வேலியில் ஜவுளி, தங்க வியாபாரம் செய்து வரும் சின்னத்துரை அண்ட் கோ நிறுவனத்தின் திண்டுக்கல் கிளை திறப்பு விழா திண்டுக்கல்- பழநி பைபாஸ் ரோடு அருகே இன்று நடந்தது. திறப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைவரையும் உரிமையாளர்கள் திருநாவுக்கரசு, அரிராமகிருஷ்ணன், நமச்சிவாயம் வரவேற்றனர். முதல் விற்பனையை கடை உரிமையாளர்கள் செல்வராஜ் நாடார், திருமணி நாடார் ஆகியோர் வழங்க ஏரல் ராமகிருஷ்ண நாடார் பாத்திரக்கடை உரிமையாளர் ராஜ் குடும்பத்தினர் பெற்றுக் கொண்டனர்.
விழாவில் வேடசந்துார் எம்.எல்.ஏ., வீராசாமிநாதன், துாத்துக்குடி தொழில் உரியைாளர் சுரேஷ்குமார், ஏரல் சேர்மன் அருணாசல சுவாமி கோயில் பரம்பரை தக்கார் கருத்தபாண்டிய நாடார், திண்டுக்கல் தொழில் உரிமையாளர் வெங்கடேசன், மேயர் இளமதி, துணை மேயர் ராஜப்பா, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.க்கள் பழனிச்சாமி, பரமசிவம், வியாபாரிகள், தொழில் உரிமையாளர்கள் பலர் பங்கேற்றனர். தரைத்தளத்தில் சேலை, நகைக்கடை பிரிவு, முதல் தளத்தில் பேன்சி, பட்டு சேலைகள், இரண்டாவது தளத்தில் பெண்களுக்கான ஆடைகள், மூன்றாம் தளத்தில் சிறுவர், சிறுமியருக்கான ஆடைகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டு உள்ளன. ஆண்களுக்கு என கடை வளாகத்தில் பிரத்தியேக ஷோரூம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. விசாலமான கார் பார்க்கிங் வசதியுடன் பொதுமக்கள் போக்குவரத்து நெரிசல் இல்லாமல் தீபாவளி ஆடைகள் வாங்கிச் செல்ல அனைத்து வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன. திறப்பு விழா சலுகையாக அனைத்து ஜவுளிகளுக்கும் 10 சதவீத தள்ளுபடி, தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.2500 தள்ளுபடி வழங்கப்படும். ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் ஜவுளி வாங்கும் அனைவருக்கும் சிறப்பு பரிசும் உண்டு.