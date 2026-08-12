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பண்ணக்காட்டில் பார்க்கிங் வாகனங்களால் நெரிசல்

பண்ணக்காட்டில் பார்க்கிங் வாகனங்களால் நெரிசல்

ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 03:43 PM

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பண்ணைக்காடு, ஆக.8

பண்ணைக்காடு – கொடைக்கானல் ரோட்டில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் போக்குவரத்து இடையூறு தொடர்ந்து வருகிறது.

பண்ணைக்காடு நகர் பகுதியில் 2 கி.மீ., குறுகலான மெயின் ரோட்டில் இருபுறம் வாகனங்கள் நிறுத்துவது, கட்டுமான பொருட்கள் குவிப்பதால் நாள்தோறும் போக்குவரத்து நெரிசலால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைகின்றனர்.

கொடைக்கானல், வத்தலக்குண்டு செல்லும் முக்கிய ரோடாக உள்ள நிலையில் ரோட்டில் நிறுத்தும் வாகனங்களால் எதிரே வரும் வாகனங்களுக்கு இடம் கொடுக்க முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால் காலை, மாலையில் வாகன ஓட்டிகளிடையே வாக்குவாதம் ஏற்படுகிறது. பஸ் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தொலைதுார கிராமங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் போகிறது.

ரோட்டோரம் நிறுத்தும் வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதித்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கும் பட்சத்தில் போக்குவரத்து இடையூறு தவிர்க்கப்படும் என வாகனஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

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