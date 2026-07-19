/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ காங்., கையெழுத்து இயக்கம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:40 PM
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பட்டிவீரன்பட்டி: ஆத்துார் வட்டார காங்., சார்பில் சித்தரேவில் ஊழலுக்கு எதிரான கையெழுத்து இயக்கத் துவக்க விழா நடந்தது.
கிழக்கு மாவட்டத் தலைவர் பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தார். வட்டாரத் தலைவர் செல்வராஜ் கையெழுத்து இயக்கத்தை துவக்கி வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து பொது மக்கள் லஞ்சம் மற்றும் ஊழலுக்கு எதிராக தங்களது கையெழுத்தை பதிவு செய்தனர். கிழக்கு மாவட்டப் பொதுச் செயலாளர் உதயகுமார், நிர்வாகிகள் முருகேசன், நடராஜன், காமராஜர், பாண்டியராஜன், ஆண்டவர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.