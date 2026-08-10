ஆலோசனை கூட்டம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ ஆலோசனை கூட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் சிறுமலையில் தமிழக கல்குவாரி, கிரஷர், லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க மாநில நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
இதற்கு மாவட்டத் தலைவர் ஜெயராமன் தலைமை வகித்தார். மாநிலத் தலைவர் சின்னச்சாமி பங்கேற்று பேசினார்.கூட்டத்தில் குவாரி, கிரஷர் தொழில் சீராக நடக்க தமிழக அரசிடம் வலியுறுத்த வேண்டிய கோரிக்கைகள், வெளி மாநிலங்களுக்கு கனிமங்கள் கொண்டு செல்ல விதிக்கப்பட்டுள்ள தற்காலிக தடையால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. இதில் மாநில, மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.