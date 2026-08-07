தேசிய சிலம்பாட்ட போட்டியில் சாதித்த திண்டுக்கல் வீரர்கள்

தேசிய சிலம்பாட்ட போட்டியில் சாதித்த திண்டுக்கல் வீரர்கள்
தேசிய சிலம்பாட்ட போட்டியில் சாதித்த திண்டுக்கல் வீரர்கள்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 10:11 PM
திண்டுக்கல், ஜூலை 25
பாரத் சிலம்பம் பெடரேஷன் சார்பில் தேசிய அளவிலான சிலம்பாட்ட போட்டிகள் திருவண்ணாமலையில் நடந்தது. 11, 14, 17, 19 வயதிற்கு உட்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள், கல்லுாரி அணிகளுக்கு ஒற்றைக்கம்பு, இரட்டைக் கம்பு, தொடும் முறை பிரிவு போட்டிகள் நடந்தன.
ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்கள், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட யூனியன் பிரதேச அணிகளில் இருந்து 1500க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர்.
தமிழ்நாடு அணியில் திண்டுக்கல் மாவட்ட சிலம்பாட்ட சங்கத்தின் சார்பில் 11 பேர் பங்கேற்றனர். வீரர் ராஜசாரதி, சஹானா ஆகியோர் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர். கவின் கார்க்கி வெள்ளிப்பதக்கம், சஞ்சய், முகுந்தன், ஜெயஅங்கீதா, கார்த்திக்ராம் ஆகிய நால்வர் வெண்கலப்பதக்கம் பெற்றனர்.
தேசிய சிலம்பாட்ட போட்டியில் வெற்றி பெற்று திரும்பிய வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு மாவட்ட சிலம்பாட்ட சங்கத்தின் சார்பில் பாராட்டு விழா திண்டுக்கல்லில் நடந்தது. சங்கத்தின் தலைவர் ராஜகோபால், செயலாளர் செந்தில், பொருளாளர் பாலாஜி பாராட்டினர்.