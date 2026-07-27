மாவட்ட கேரம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ மாவட்ட கேரம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:13 PM
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திண்டுக்கல், ஜூலை 28-
திண்டுக்கல் மாவட்ட கேரம் சங்கம், பிரவீன் செல்வகுமார் நினைவு கேரம் அகாடமி சார்பில் மாவட்ட கேரம் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி லொயோலா டெக் பள்ளியில் இரண்டு நாட்கள் நடந்தது. 10, 12, 14, 21 வயதுடைய ஆண்கள், பெண்களுக்கு சீனியர், ஜூனியர் என 12 பிரிவுகளில் போட்டி நடத்தப்பட்டது. மாவட்டத்தை சேர்ந்த 25க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.பரிசளிப்பு விழாவிற்கு மாவட்ட கேரம் சங்க துணைத்தலைவர் ஜெய ஆரோக்கிய செல்வன் தலைமை வகித்தார். ரயில்வே பாதுகாப்பு படைவீரர் சாம்சன், கேரம் அகாடமி நிறுவர் ஜேம்ஸ் தோமினாள் பங்கேற்று போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசளித்தனர்.
நிர்வாகிகள் திலிப் மேண்டிஸ், ஜெஸ்பர் செல்வகுமார், ஆல்வின் செல்வக்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.