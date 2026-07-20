மாவட்ட டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் போட்டி

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ மாவட்ட டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் போட்டி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM
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திண்டுக்கல், ஜூலை 21-
திண்டுக்கல் மாவட்ட டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் சார்பில் 17, 19 வயதுக்குட்பட்ட மாணவர்களுக்கு மாவட்ட போட்டிகள் அங்கு விலாஸ் பள்ளியில் நடந்தது.
19 வயது மாணவர்கள் பிரிவில் பண்ணை மெட்ரிக் பள்ளி முதல் இடம், கோனுார் அரசுப்பள்ளி இரண்டாம் இடம் பிடித்தது. 17 வயது மாணவர்கள் பிரிவில் வாசவி மெட்ரிக் பள்ளி முதல் இடம், பண்ணை மெட்ரிக் பள்ளி இரண்டாம் இடம் பிடித்தது. மாணவிகள் பிரிவில் எஸ்.எஸ்.எம்., மெட்ரிக் பள்ளி, எஸ்.பி.எம்., பள்ளிகள் வென்றன. வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் ராஜகோபால், செயலாளர் ஜான் கென்னடி பரிசுக்கோப்பை, சான்றிதழ் வழங்கி பாராட்டினர்.