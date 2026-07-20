விடுதியில் போதை பொருள் பறிமுதல்: வாலிபர் கைது

ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM
கொடைக்கானல், ஜூலை 21
கொடைக்கானல் மேல்மலை பகுதி விடுதிகளில் போதை பொருள் பதுக்கல் இருப்பதாக எஸ்.பி., ஜெயக்குமாருக்கு புகார் வந்தது. அவரது உத்தரவின் பேரில் பூம்பாறை தனியார் விடுதியில் டி.எஸ்.பி., கார்த்திக் தலைமையிலான போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அங்கு பதுக்கி வைத்திருந்த கொகைன் 10 கிராம், கஞ்சா ஆயில் 86 கிராம், கஞ்சா 90 கிராம், மெத்ஆம்பெட்டமைன் 47 கிராம், எல்.எஸ்.டி., ஸ்டாம்ப் 408, எக்டசி 32 கிராமை பறிமுதல் செய்தனர். இவற்றை சப்ளை செய்த பூம்பாறையை சேர்ந்த போதி சாத்விக்நாத்தை 39, கைது செய்தனர்.
எஸ்.பி.,ஜெயக்குமார் கூறுகையில், ‘கொடைக்கானல் மேல்மலை பகுதியில் போதை பொருள் புழக்கத்தை தடுக்க தனிப்படை அமைத்து கண்காணித்து வருகிறோம். சட்ட விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் விடுதிகள், உடந்தையாக செயல்படுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை பாயும் என்றார்.