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மாநில ஹேண்ட்பால் போட்டியில் முதலிடம்

மாநில ஹேண்ட்பால் போட்டியில் முதலிடம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:32 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:32 PM

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சின்னாளபட்டி, ஜூலை 28-

கோவையில் நடந்த மாநில ஹேண்ட்பால் போட்டியில் சின்னாளபட்டி பள்ளி மாணவர்கள் தங்கப்பதக்கம் வென்றனர்.

கோவையில் ஆர்.எம்.வி., யுவகேந்திரா மகோற்சவம் 2026ல் பள்ளிகளுக்கு இடையில் மாநில அளவிலான ஹேண்ட்பால் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது. அரை இறுதியில் விருதுநகர் ஜி.எஸ்., இந்து நாடார் மேல்நிலைப்பள்ளியை சின்னாளபட்டி சேரன் வித்யாலயா மேல்நிலைப்பள்ளி வென்றது.

இறுதிப்போட்டியில் சேலம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியை 28க்கு 26 புள்ளிகள் கணக்கில் தோற்கடித்து இப்பள்ளி தங்கப்பதக்கம் வென்றது. அதன்படி கடந்தாண்டு நடந்த போட்டியில் முதலிடம் வென்ற சின்னாளபட்டி சேரன் வித்யாலயா பள்ளி இந்தாண்டும் முதலிடம் பிடித்து சுழற்கோப்பையை தக்க வைத்துக்கொண்டது.

வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கான பாராட்டு விழா சின்னாளபட்டி பள்ளியில் நடந்தது. சேரன் கல்வி அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் சிவக்குமார் தலைமை வகித்தார். பள்ளி முதல்வர் திலகம் முன்னிலை வகித்தார். பதக்கம், கோப்பை வென்ற மாணவர்களை பாராட்டி பரிசு வழங்கப்பட்டது.

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