கோபால்பட்டி பெரியகுளத்தில் குப்பைக்கழிவுகளால் சுகாதாரக்கேடு
கோபால்பட்டி பெரியகுளத்தில் குப்பைக்கழிவுகளால் சுகாதாரக்கேடு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM
நத்தம், ஜூலை 31
கோபால்பட்டி பெரியகுளத்தில் குப்பைக்கழிவுகளை கொட்டுவதாலும், சாக்கடை நீர் கலப்பதாலும் குளத்து நீர் மாசடைந்து உள்ளது. குப்பைக்கழிவுகள் அழுகி துர்நாற்றம் வீசுவதால் மக்களுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சாணார்பட்டி ஒன்றியம் கோபால்பட்டி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி பின்புறம் அமைந்துள்ளது பெரியகுளம். அப்பகுதியில் சேகரமாகும் இறைச்சிக்கழிவுகள், ஓட்டல் கழிவுகள், மருத்துவக்கழிவுகள் என அனைத்து விதமான குப்பைக்கழிவுகளும் இக்குளத்தில் கொட்டப்படுகிறது. அப்பகுதியில் இருந்து வரும் சாக்கடை நீரும் நேரடியாக குளத்தில் கலக்கிறது.
இதனால் குப்பையும் சாக்கடை நீரும் சேர்ந்து குளத்து நீர் கடுமையாக மாசடைந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இதனால் பள்ளி மாணவிகள், அங்கு கடைகள் வைத்திருக்கும் வியாபாரிகளுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும் குளத்தில் கொட்டப்படும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளின் நச்சுத்தன்மையால் அதிலுள்ள மீன்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. நச்சுகள் மண்ணில் இறங்கி நிலத்தடி நீரும் மாசடைவதால் அதனை குடிக்கும் மக்களுக்கும், கால்நடைகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
எனவே கோபால்பட்டி பெரியகுளத்திலும் அதன் கரைகளிலும் குப்பையை கொட்டும் நபர்கள் மீது ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குளத்தில் குவிந்துள்ள கழிவுகளை அகற்றி சுத்தம் செய்து நிலத்தடிநீர் பாதிப்பதை தடுக்கவும் விவசாயம் செழிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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குளத்தில் கலக்கும் கழிவுநீரால் பாதிப்பு
பாலமுருகன், சமூக ஆர்வலர், அய்யாபட்டி:
கோபால்பட்டி பெரியகுளத்தில் குப்பைக்கழிவுகளை கொட்டுவதால் தண்ணீர் மாசடைகிறது. பிளாஸ்டிக் கழிவுகளால் நிலத்தடி நீரும் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. வேம்பார்பட்டி, கோபால்பட்டி கிராமங்களில் இருந்து வரும் கழிவுநீர் நேரடியாக கலப்பதால் ஆண்டு முழுதும் குளம் நிரம்பியே காணப்படுகிறது. எனவே குளத்தை சீரமைத்து குப்பைக்கழிவுகள் கொட்டுவோர் மீது ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
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குளத்தை சுற்றிலும் முள்வேலி அமைப்பு
ஹரிஹரன், முன்னாள் ஒன்றிய கவுன்சிலர், வேம்பார்பட்டி.
கோபால்பட்டி பெரியகுளத்தை கடந்து செல்ல முடியாத அளவுக்கு கடும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. அப்பகுதியில் சுகாதாரக்கேடு ஏற்பட்டு மக்களுக்கு நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது. குளத்தில் மிதக்கும் பிளாஸ்டிக், திடக்கழிவுகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். உயிரியல் வடிகட்டல், நுண்ணுயிரிகளை பயன்படுத்தி குளத்து நீரின் நச்சுத்தன்மையை போக்க வேண்டும். குளத்தை சுற்றிலும் முள்வேலி அல்லது சுவர் அமைத்து குப்பை கொட்டாமல் தடுக்க வேண்டும். மீறி கொட்டினால் அபராதம் என்ற எச்சரிக்கை பலகை வைக்க வேண்டும்.