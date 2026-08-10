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அடிக்கடி ‘டிரிப்-கட்’ செய்யப்படும் அரசு பஸ்கள்: மாணவர்கள், பொது மக்கள் அவதி

அடிக்கடி ‘டிரிப்-கட்’ செய்யப்படும் அரசு பஸ்கள்: மாணவர்கள், பொது மக்கள் அவதி

ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:02 PM

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கன்னிவாடி: செம்பட்டி, கன்னிவாடி, ரெட்டியார்சத்திரம் பகுதிகளில், பள்ளி நேர அரசு பஸ்கள் அடிக்கடி ‘டிரிப்-கட்’ செய்யப்படுவதால், பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், கூலித்தொழிலாளிகள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.

ஆத்துார் சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிராமங்களுக்கு ஒட்டன்சத்திரம், திண்டுக்கல் போக்குவரத்து பணிமனை கிளை 2, கிளை 3ல் இருந்து அரசு டவுன் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இப்பகுதியில் வசிக்கும் கூலித்தொழிலாளர்கள், ஒட்டன்சத்திரம், திண்டுக்கல், வத்தலகுண்டு, சின்னாளபட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வேலைக்கு செல்வதற்காக, அரசு டவுன் பஸ் சேவையை நம்பி உள்ளனர். சம்பந்தப்பட்ட வழித்தடத்தில் அடிக்கடி ‘டிரிப்-கட்’ செய்யப்பட்டு அரசு பஸ்கள் முன் அறிவிப்பின்றி நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. அரசு டவுன் பஸ்கள் இயக்கத்தை போக்குவரத்து அதிகாரிகள் கண்காணிக்காமல் உள்ளனர்.

ரெட்டியார்சத்திரம் விவசாயிகள் சங்க நிர்வாகி பரமசிவம் கூறியதாவது: செம்பட்டி, -ஒட்டன்சத்திரம் வழித்தடத்தில் பெருமளவு புறநகர் பஸ்கள், திண்டுக்கல் பைபாஸ் ரோடு வழியே செல்கின்றன. தனியார் பஸ்களுக்கு ஏதுவாக பல அரசு டவுன் பஸ் டிரிப்களை காலை, மாலை நேரங்களில் நிறுத்திவிட்டனர். மாணவர்கள் விபத்து அபாய நிலையில், சரக்கு வாகனங்கள், தனியார் பஸ்களில் படியில் தொங்கியபடி பயணிக்கின்றனர். உடல்நல குறைவு பிரச்னைகளும் ஏற்படுகிறது. திண்டுக்கல்-, ரெட்டியார்சத்திரம் வழித்தடத்திலும், அரசு பஸ் இயக்கத்தை நிறுத்தி திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரத்தில் இருந்து வேறு இடங்களுக்கு அனுப்புகின்றனர். பள்ளி நேர டவுன் பஸ்களை தடையின்றி இயக்க, அரசு போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், என்றார்.

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