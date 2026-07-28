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அரசு முதன்மை செயலர் ஆய்வு

அரசு முதன்மை செயலர் ஆய்வு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:41 PM

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நிலக்கோட்டை, ஜூலை 29-

நிலக்கோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் அரசு முதன்மைச் செயலர் ஹர்ஷகய்மீனா ஆய்வு செய்தார். முதல்வர் உத்தரவின்படி இ சேவை மையங்கள் மூலம் சான்றிதழ்கள் பெறுதல், பட்டா மாறுதல், உதவித்தொகை பெறுதல் உள்ளிட்ட மனுக்கள் மீது உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தினார்.

ஆர்.டி.ஓ., பழனிச்சாமி, தாசில்தார் ராமசாமி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் பிரபாகர், பிற்பட்டோர் நல அலுவலர் சுகுமாரன் உடன் இருந்தனர்.

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