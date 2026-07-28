குறுவை நெல் பயிர் காப்பீடு செய்ய ஜூலை 31 இறுதி நாள்
குறுவை நெல் பயிர் காப்பீடு செய்ய ஜூலை 31 இறுதி நாள்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:30 PM
திண்டுக்கல், ஜூலை 29
இயற்கை பேரிடரால் ஏற்படும் பயிர், மகசூல் பாதிப்பிற்கு இழப்பீடு பெற பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் விவசாயிகள் இணைவது அவசியம்.
2026 – 2027 ஆண்டில் வத்தலக்குண்டு வட்டாரத்தில் வத்தலக்குண்டு, விருவீடு, திண்டுக்கல் வட்டாரத்தில் கிழக்கு, மேற்கு, நத்தம் வட்டாரத்தில் ரெட்டியபட்டி, செந்துறை, நத்தம், பழநி வட்டாரத்தில் நெய்க்காரப்பட்டி, ஆயக்குடி, பழநி, சாணார்பட்டி வட்டாரத்தில் கம்பிளியம்பட்டி, சிலுவத்துார், சாணார்பட்டி, நிலக்கோட்டை வட்டாரத்தில் ஒருதட்டு, பிள்ளையார்நத்தம் என 15 குறுவட்டங்கள் குறுவை சாகுபடி நெல் -1 பயிர் காப்பீடு பெற அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இணை இயக்குனர் கோவிந்தராசு கூறியதாவது:
இங்குள்ள விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கு பிரிமியம் தொகை ரூ.786 செலுத்தி ரூ.39,300 காப்பீட்டுத் தொகை பெறலாம். ஜூன் முதல் நவம்பர் வரை பயிர் சாகுபடி காலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 31 குறுவை சாகுபடி விவசாயிகள் காப்பீடு செய்வதற்கான இறுதி நாளாகும்.
கடைசி நாளுக்காக காத்திருக்காமல் முன்கூட்டியே அங்கீகரிக்கப்பட்ட இ சேவை மையங்களில் ஆதார் எண், அலைபேசி எண் விபரம், வங்கிக்கணக்கு புத்தக நகல், சிட்டா, அடங்கல் ஆவணங்களை கொண்டு சென்று பதிவு செய்யலாம். கூடுதல் விபரங்களுக்கு அந்தந்த வட்டார உதவி வேளாண் அலுவலகங்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்’ என்றார்.