தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ காளாஞ்சிபட்டியில் பராமரிப்பு இல்லாத அரசு போட்டித்தேர்வு பயிற்சி மையம்

காளாஞ்சிபட்டியில் பராமரிப்பு இல்லாத அரசு போட்டித்தேர்வு பயிற்சி மையம்

காளாஞ்சிபட்டியில் பராமரிப்பு இல்லாத அரசு போட்டித்தேர்வு பயிற்சி மையம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஒட்டன்சத்திரம், ஜூலை 14

காளாஞ்சிபட்டி அரசு போட்டித்தேர்வு பயிற்சி மையத்தில் போதிய துாய்மை பணியாளர்கள் இல்லாததால் வளாகத்தில் செடி கொடிகள், மரங்கள் நீர் ஊற்ற வழியின்றி காய்ந்து வருகின்றன.

ஒட்டன்சத்திரம் காளாஞ்சிபட்டியில் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஏ.சி., உள்ளிட்ட நவீன வசதிகளுடன் அமைத்த அரசு இலவச போட்டித்தேர்வு பயிற்சி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இம்மையத்தில் பயிற்சி பெற்ற 50க்கும் மேற்பட்டோர் பல்வேறு அரசுப் பணிகளில் உள்ளனர்.

கடந்த ஆண்டு 400க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இம்மையத்தில் படித்த நிலையில் தற்போது 200 மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அளித்துள்ளனர். மற்றவர்களை வகுப்புகள் நடக்கும் ஹாலில் அனுமதிப்பதில்லை. போதிய வசதிகள் இன்றி வகுப்பறைகளுக்கு வெளியே உட்கார்ந்து படித்து வருகின்றனர். வகுப்பறையில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட நாற்காலிகள் காலியாக உள்ள நிலையிலும் இது தொடர்கிறது. இதுதவிர போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் இம்மைய வளாகத்தில் செடி கொடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்ற வழியின்றி காய்ந்து வருகின்றன.

மாணவர்கள் கூறுகையில், ‘இங்கு ஒரே ஒரு துாய்மை பணியாளர் மட்டுமே உள்ளதால் வளாகம் பராமரிப்பு இன்றி செடி கொடிகள், மரங்கள் காய்ந்து கரையான் அரித்து வருகின்றன. கடந்த ஆண்டு வாரந்தோறும் மாதிரி தேர்வுகள் நடத்தியதை போல் இந்த ஆண்டும் நடத்த வேண்டும். பாடங்களை நடத்த இன்னும் கூடுதல் ஆசிரியர்களை நியமிக்க வேண்டும். நுாலகத்தை நீண்ட நேரம் பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us