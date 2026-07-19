/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ 316 கிலோ குட்கா கடத்தியவர் கைது
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:22 PM
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வேடசந்துார்: வேடசந்துார் எஸ்.ஐ., பாலசுப்ரமணியன், தனிப்படை போலீசார், நெடுஞ்சாலை பகுதியில் ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது வேகமாக வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். காரில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா (புகையிலை) பொருட்கள் இருந்தது தெரிந்தது. விசாரணையில் பெங்களூரூ சிக்கா பெட்டாலியை சேர்ந்த ரவிக்குமார் 51, தனது காரில் 316 கிலோ குட்கா (புகையிலை) பொருட்களை கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. பொருட்கள், காரை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அந்நபரை கைது செய்தனர்.