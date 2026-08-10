/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ 12 பவுன் நகை திருடியவர் கைது
ADDED : ஆக 07, 2026 04:51 PM
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சாமிநாதபுரம், ஆக.8-
பழநி கொழுமம்கொண்டான் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயலலிதா 64. இவரது மகள் ராதா தனது குடும்பத்துடன் தாய் வீட்டின் மேல் மாடியில் வசித்து வருகிறார். சில நாட்களுக்கு முன் ராதா குடும்பத்தினர் வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு சென்னை சென்றிருந்தனர். ஆட்கள் இல்லாததை நோட்டமிட்டு வீட்டிற்குள் புகுந்த நபர் 12.5 பவுன் நகையை திருடிச்சென்றார்.
ஜூலை 31ல் ஜெயலலிதா அளித்த புகாரின் பேரில் சாமிநாதபுரம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்தனர். பழநி பொன்காளியம்மன் தெருவைச் சேர்ந்த நந்தகுமார் 29, இந்த திருட்டில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார் 8.5 பவுன் நகையை மீட்டனர்.