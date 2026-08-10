போலீசார் பயத்தில் தப்பியோடி கிணற்றில் விழுந்தவர் காயம்

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போலீசார் பயத்தில் தப்பியோடி கிணற்றில் விழுந்தவர் காயம்
போலீசார் பயத்தில் தப்பியோடி கிணற்றில் விழுந்தவர் காயம்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:21 PM
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எரியோடு, ஆக. 10 – மதுரையில் ஓட்டல் நடத்தி வருபவர் அபுதாகிர் 41. தனது சொந்த ஊரான எரியோடு தொட்டணம்பட்டிக்கு வந்திருந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு நண்பர்களுடன் சீட்டாட்டத்தில் பங்கேற்றார். அப்போது யாரோ போலீசார் வருவதாக கூறவே, அச்சமடைந்த அவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடிய போது கிராமம் அருகே இருந்த 25 அடி ஆழமுள்ள நீரில்லா கிணற்றில் தவறி விழுந்தார்.
படுகாயமடைந்து கிணற்றினுள் தவித்த அபுதாகிரை வேடசந்துார் தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டு திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். எரியோடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.