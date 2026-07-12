டெங்கு தடுப்பு பணியில் 4 கடைகளுக்கு நோட்டீஸ்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ டெங்கு தடுப்பு பணியில் 4 கடைகளுக்கு நோட்டீஸ்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:22 PM
அ நிறம் | அளவு
வடமதுரை, ஜூலை 12-
வடமதுரை பேரூராட்சியில் சுகாதார விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காத 4 கடைகளுக்கு எச்சரிக்கை நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது.
வடமதுரையில் பேரூராட்சி நிர்வாகம், பொது சுகாதாரத்துறையினர் இணைந்து டெங்கு முன்தடுப்பு பணிகளை துவங்கினர். கொசு உற்பத்திக்கு உதவும் பழைய டயர்கள் இருந்த இடங்களை ஆய்வு செய்து அகற்றும் பணி நடந்தது. ஆய்வில் செயல் அலுவலர் பத்மலதா, வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் போரப்பன், ஆய்வாளர்கள் தங்கராஜ், மனோஜ் பிரபு பங்கேற்றனர்.
பொது சுகாதார விதிமுறைகளை மீறிய நிலையில் செயல்பட்டு வந்த 4 கடைகளுக்கு எச்சரிக்கை அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது.