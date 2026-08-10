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ஓய்வூதியர் சங்க வட்டார மாநாடு

ஓய்வூதியர் சங்க வட்டார மாநாடு

ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 07:31 PM

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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லில், தமிழக சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்க வட்டார மாநாடு, ஓய்வூதியர் சங்க கட்டடத்தில் வட்டாரத் தலைவர்  ராமர் தலைமையில் நடந்தது.

மாவட்ட தலைவர் வேலுச்சாமி பங்கேற்று பேசினார். இதில், ஓய்வூதியர்களுக்கு குறைந்தபட்ட பென்ஷன்  ரூ.6,750 வழங்க வேண்டும். விருதுநகரில் அக்.3, 4ல் சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்க மாநில மாநாடு நடத்தப்படும். மருத்துவக் காப்பீடு திட்டத்தில் சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர்களை இணைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட  பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட வட்டார நிர்வாகிகளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.  இதில் மாவட்ட செயலாளர் செல்வராஜ், நிர்வாகிகள் காளியம்மாள், சரஸ்வதி உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

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