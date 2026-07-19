அதிகரிக்கும் வெயிலால் அவதிக்குள்ளான மக்கள்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:51 PM
செம்பட்டி: கன்னிவாடி, செம்பட்டி, சித்தையன்கோட்டை, சின்னாளபட்டி பகுதியில் வெயிலின் தாக்கத்தால் முதியோர், குழந்தைகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்தாண்டு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பருவமழை, புயல் மழை இல்லை. இரு மாதங்களுக்கு முன் சில இடங்களில் மட்டும் லேசான சாரல் இருந்தது. பரவலாக கிராமங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வெகுவாக குறைந்துள்ளது. தற்போது பகல் நேரங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. காலை 8:00 மணிக்கு துவங்கும் வெயிலின் தாக்கம் இரவு 7:00 மணி வரை நீடிக்கிறது. வெப்ப பாதிப்பால், பகலில் மக்கள் நடமாட்டம் வெகுவாக குறையத் துவங்கியுள்ளது.
சில இடங்களில் அவ்வப்போது மாலை நேரங்களில் மேகமூட்டம் சூழ்ந்து, பலத்த சூறாவளி வீசுகிறது. கன்னிவாடி, கரிசல்பட்டி, என்.பஞ்சம்பட்டி, குட்டத்துப்பட்டி, சித்தையன்கோட்டை, வக்கம்பட்டி, வீரக்கல், தருமத்துப்பட்டி பகுதிகளில், அக்னி நட்சத்திர காலம் கடந்து 3 மாதங்களாகியும் வெப்பத்தின் தாக்கம் குறையவில்லை. பகல் மட்டுமின்றி இரவு நேரங்களிலும் நீடிக்கும் மின்தடையும், வெப்பச்சூழலும் மக்களை அவதிக்குள்ளாக்கி வருகிறது.
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