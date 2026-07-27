கருவேல மரங்களை அகற்ற அனுமதி: விவசாயிகள்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:52 PM
பழநி, ஜூலை 28-
‘குளங்களில் வளர்ந்துள்ள கருவேல மரங்களை அகற்ற அனுமதி வழங்க வேண்டும்’ என குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
பழநி ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக அலுவலகத்தில் ஆர்.டி.ஓ.,வின் நேர்முக உதவியாளர் ஜெகதீஸ்வரன், தாசில்தார் மங்களபாண்டியன் தலைமையில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்:
மகுடீஸ்வரன், விவசாயி: காட்டுப்பன்றிகளால் பயிர்கள் அதிகம் பாதிப்படைகிறது. அதனை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தாசில்தார்: தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சக்திவேல், விவசாயி: குளங்களில் உள்ள கருவேல மரங்களை அகற்ற அனுமதி வழங்க வேண்டும்.
தாசில்தார்: கருவேல மரங்களை அகற்ற தன்னார்வலர்கள் மூலம் முறையாக அனுமதி பெறலாம்.
காளிதாஸ், விவசாயி: குளங்களில் முறையின்றி மண் எடுப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தாசில்தார்: தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.