போலீஸ் செய்திகள்...

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:22 PM
பட்டாக்கத்திகளுடன் 6 பேர் கைது
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் வடக்கு இன்ஸ்பெக்டர் வசந்த்குமார், எஸ்.ஐ., சூரியகலா தலைமையிலான போலீசார் ரோந்து சென்றனர். கல்லறைமேடு பகுதியில் நின்றிருந்த 6 பேர் கும்பல் போலீசாரை பார்த்ததும் தப்பி ஓடினர். விரட்டி பிடித்து விசாரித்ததில் ஒய்.எம்.ஆர்.,பட்டி கவுதம் 19, சக்திவடிவேலன் 23, விக்னேஸ்வரன் 20, என்.எஸ்.,நகர் ஜோஸ்வா 19, நல்லாம்பட்டி சுந்தர் 21, பாலாஜி 23, என்பதும் கொள்ளை அடிக்க திட்டம் தீட்டியதும் தெரிந்தது. இதையடுத்து 6 பேரையும் கைது செய்த போலீசார், 2 பட்டாக்கத்திகள், இரும்பு ராடு, முகமூடிகள், மிளகாய்பொடி உள்ளிட்டவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.
போதை மாத்திரை: இருவர் கைது
பட்டிவீரன்பட்டி: அய்யம்பாளையத்தில் ரோந்து சென்ற பட்டிவீரன்பட்டி போலீசார் குட்டிக்கரடு பகுதியில் போதை மாத்திரை விற்ற 17 வயது சிறுவனை கைது செய்தனர். அவரிடம் மாத்திரை வாங்கிய திண்டுக்கல் பிரதோஷ்கான் 38, என்பவரையும் கைது செய்தனர்.
தொழிலாளி தற்கொலை
கொடைக்கானல்: கொடைக்கானல் செல்லபுரத்தை சேர்ந்தவர் தொழிலாளி பாண்டியராஜ் 46. இவருக்கு மது பழக்கம் உள்ளதால் அடிக்கடி குடும்பத்தில் தகராறு ஏற்பட்டது. அதே பகுதி தடுப்பணையில் குதித்து பாண்டியராஜ் தற்கொலை செய்தார். கொடைக்கானல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.