சம்பங்கி, கனகாம்பரம் பூக்கள் விலை உயர்வு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
திண்டுக்கல், ஜூலை 29-
திண்டுக்கல் பூ மார்க்கெட்டில் கடந்த வாரத்தை ஒப்பிடுகையில் நேற்று சம்பங்கி, கனகாம்பரம் பூக்கள் விலை உயர்ந்து விற்பனையானது.
திண்டுக்கல் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே மாநகராட்சி வணிக வளாகத்தில் பூ மார்க்கெட் செயல்படுகிறது. திண்டுக்கல்லை சுற்றியுள்ள வெள்ளோடு, கலிக்கம்பட்டி, சின்னாளப்பட்டி, சிறுநாயக்கன்பட்டி, பெருமாள்கோவில்பட்டி, அதிகாரிப்பட்டி, கொசவபட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் சாகுபடி செய்யும் பூக்களை விற்பனைக்காக விவசாயிகள் பூ மார்க்கெட்டிற்கு கொண்டு வருகின்றனர். இங்கிருந்து உள்ளூர் மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களுக்கும் புதுச்சேரி, கேரளா மாநிலங்களுக்கும் பூக்கள் விற்பனைக்காக அனுப்பப்படுகிறது.
மாவட்டத்தில் கடந்த 4 மாதங்களாக வெயில் தாக்கம் அதிகரித்ததால் பூக்களின் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டு மார்க்கெட்டிற்கு வரத்து குறைந்துள்ளது. தற்போது கோயில் திருவிழா, ஆடி மாதம் செவ்வாய், வெள்ளி சிறப்பு பூஜை உள்ளிட்ட காரணங்களால் மார்க்கெட்டில் சம்பங்கி, கனகாம்பரம் பூக்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த வாரம் கிலோ ரூ.250 முதல் 300 வரை விற்ற சம்பங்கி நேற்று ரூ.300 முதல் 350 வரை விற்பனையானது. ரூ.250க்கு விற்ற கனகாம்பரம் ரூ.300 முதல் 400க்கு விலை போனது.
இதுபோல் மல்லிகை ரூ.800, வெள்ளை முல்லை ரூ.300, பச்சை முல்லை ரூ.400, ஜாதிப்பூ ரூ.400, அரளி ரூ.250, செவ்வரளி ரூ.300, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.200, விருச்சி ரூ.150, செண்டு ரூ.100, சிகப்பு செண்டு ரூ.100, கோழிக்கொண்டை ரூ.120, மரிக்கொழுந்து ரூ.120, மருகு ரூ.100, துளசி ஒரு கட்டு ரூ.20க்கு விற்பனையானது.