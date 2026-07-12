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டாஸ்மாக் கடை அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மறியல்

டாஸ்மாக் கடை அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மறியல்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:33 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 07:33 PM

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வத்தலக்குண்டு, ஜூலை 12-

விருவீடு அருகே சந்தையூரில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ரோடு மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

ரெங்கப்பநாயக்கன்பட்டியில் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வலியுறுத்தி அப்பகுதி மக்கள் கடந்த வாரம் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அக்கடையை விருவீடு அருகே சந்தையூர், தாதபட்டி இடையே மாற்ற இடம் பார்த்தனர்.

இதற்கு அப்பகுதியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து விருவீடு போலீஸ், நிலக்கோட்டை தாசில்தாரிடம் மனு அளித்த நிலையில், டாஸ்மாக் கடை கட்டடத்திற்கு முதல்கட்ட பணிகளை துவங்கினர்.

இதனை கண்டித்து சந்தையூர், தாதபட்டி கிராம பெண்கள், இளைஞர்கள், சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் விருவீடு போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் மறியலில் ஈடுபட்டனர். பின்னர் நிலக்கோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தி தாசில்தார் ராமசாமியிடம் மனு அளித்தனர்.

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