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மாலை நேர அரசு பஸ் சேவை இன்றி பொது மக்கள் பாதிப்பு

மாலை நேர அரசு பஸ் சேவை இன்றி பொது மக்கள் பாதிப்பு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM

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திண்டுக்கல்: வத்தலக்குண்டு முதல் கீழ் பழநி மலை தாண்டிக்குடி செல்லும் அரசு பஸ் கடந்த வாரத்தில் நான்கு நாட்களாக சேவை நிறுத்தப்பட்டதால் அப்பகுதிகளின் அமைந்துள்ள கிராமங்களின் மக்கள், பள்ளி கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள், வியாபாரிகள் சேவை இன்றி பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

வத்தலக்குண்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மாலை 4:00 மணிக்கு புறப்படும் அரசு பஸ் 6:30 மணிக்கு காமனுார், எம்.ஜி.ஆர்., நகர், கொடலங்காடு, பட்லங்காடு சென்று, பின் தாண்டிக்குடிக்கு செல்கிறது. இந்த வழித்தடத்தில் மாலை 4:00 மணி பஸ் சேவை கடந்த 4 நாட்களாக வழங்கப்படாததால் பஸ் சேவை இன்றி இப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள், மாணவ, மாணவிகள் பெரிதும் சிரமப்படுகின்றனர். வத்தலக்குண்டு பணிமனை மேலாளருக்கு,  திண்டுக்கல் அரசு போக்குவரத்துத்துறை பொது மேலாளர் பஸ் சேவை துவக்க உத்தரவிட வேண்டும். மேலும் இவ்வழித்தடத்தில் மேலதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யாததால், வழித்தடத்தில் காலை, மாலை அரசு பஸ்களை இயக்காமல் உள்ளவர்கள் குறித்து பொது மேலாளர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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