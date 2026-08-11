மதுவால் இறந்தவர் உறவினர்கள் மறியல்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 09:53 PM
பண்ணைக்காடு, ஜூலை 25-
பண்ணைக்காடு மூலையாறு டாஸ்மாக் பாரில் மது குடித்தவர் இறந்ததை தொடர்ந்து அவரது உறவினர்கள் ரோடு மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
வடகரைபாறையை சேர்ந்தவர் முருகன் 50, மலைவாழ் சமுதாயத்தை சேர்ந்த இவர் மதுப்பழக்கம் உள்ளவர். நேற்று முன்தினம் இரவு டாஸ்மாக் கடை எதிரே உள்ள பாரில் மது குடித்து துாங்கியவர் நேற்று காலையில் இறந்து கிடந்தார். தாண்டிக்குடி போலீசார் விசாரித்தனர்.
மூலையாறில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையால் ஏராளமனோர் பாதிக்கின்றனர். கடையை மூட கோரிக்கை விடுத்து நடவடிக்கை இல்லாத நிலையில் முருகனின் உறவினர்கள் வத்தலக்குண்டு கொடைக்கானல் ரோட்டில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
பேச்சுவார்த்தை நடத்திய தாசில்தார் நந்தகோபால், இன்ஸ்பெக்டர் பாண்டியம்மாள் கடையை மூட அதிகாரிகளிடம் கூறி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியதால் கலைந்து சென்றனர். இதனால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது.